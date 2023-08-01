Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно

Посол Йемена в России Салем аль-Вахейши поблагодарил российскую сторону за предоставление бесплатного зерна, отметив, что пока есть трудности с его экспортом. Об этом пишет РИА «Новости».

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Он добавил, что Сана также благодарит Москву за решение предоставить зерно нуждающимся странам на безвозмездной основе в свете глобального продовольственного кризиса.

«В ходе наших переговоров с МИД России, официальные лица заверили нас, что решение российского правительства о бесплатной поставке пшеницы бедным странам, включая Йемен, является действительным, но существуют трудности в реализации некоторых соглашений об экспорте зерна», — сказал дипломат.

Как писала «Парламентская газета», зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года на 120 дней, после чего неоднократно продлевалась. Она предполагала, с одной стороны, предоставление Россией гарантий безопасного прохода судов с украинской сельхозпродукцией из портов в Одесской и Николаевской областях. С другой стороны, Москве обещали разблокировать поставки в страну запчастей для сельхозтехники, подключить Россельхозбанк к SWIFT, запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса, а также разблокировать активы отечественных компаний, которые транспортируют продовольствие и удобрения.