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Путин провел встречу с Матвиенко

Президент России Владимир Путин 1 августа провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Путин провел встречу с Матвиенко
© РИА Новости

Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию. Она отметила, что выросла активность сенаторов. Среди принятых законов приоритетными стали те, что решают вопросы поддержки экономики в условиях санкций, социальные вопросы, касающиеся россиян, а также нормативно-правовые акты, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

2 августа Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград, а также проведет совещание с членами правительства.

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