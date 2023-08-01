Путин провел встречу с Матвиенко

Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию. Она отметила, что выросла активность сенаторов. Среди принятых законов приоритетными стали те, что решают вопросы поддержки экономики в условиях санкций, социальные вопросы, касающиеся россиян, а также нормативно-правовые акты, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.