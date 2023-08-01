Названы главные кандидаты на вступление в БРИКС

«Эти три большие страны уже заявили о своем интересе к БРИКС. Их объединяет то, что они незападные и имеют спорную с точки зрения демократичности политическую систему. Они понимают, что если заключат договоренности с существующим БРИКС, то им никто предъявлять претензии за недемократичные выборы не будет. Потому что в рамках БРИКС это не обсуждается», — рассказал политолог.