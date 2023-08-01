Памфилова призвала разбить стереотипы о выборах в России

В России необходимо разбивать навязанные стереотипы о том, что избирательная система в России хуже, чем на Западе. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова 1 августа, обращаясь по видеосвязи к участникам первого образовательного форума молодых организаторов выборов в Липецкой области, передает РИА Новости.

© Парламентская газета

Она отметила, что эти стереотипы навязывают так называемые «эксперты», которые пытаются дискредитировать выборы в России. На самом деле сейчас избирательная система в нашей стране самая открытая и прозрачная в мире, отметила глава ЦИК.

«Я даже благодарна этим критикам, потому что за все время, что мы с вами трудимся, эти бесконечные придирки, давление, гнет настолько дисциплинировали нас, что наша избирательная система стала самой открытой и прозрачной в мире», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также рассказала, что этим летом существенно обновился составов участковых избирательных комиссий. Она заявила о продолжении курса на привлечение молодежи к электоральным процессам.

Памфилова напомнила, что в этом году избирательная система постсоветской России празднует 30-летие, но на самом деле корни системы имеют более чем тысячелетнюю историю. Сегодня ЦИК развивается, опираясь на традиции, отметила она.

«И самый главный судья, экзаменатор для нас — это избиратель. От его доверия к тому, что мы делаем, в целом зависит отношение людей к результатам выборов», — рассказала она.