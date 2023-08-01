Президент отметил эффективность работы Совфеда

Работа Совета Федерации в ходе весенней сессии была достаточно напряженной и эффективной, решения принимались своевременно. Об этом 1 августа заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем палаты регионов Валентиной Матвиенко, его слова приводятся на сайте Кремля.

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Глава государства поблагодарил спикера за большое внимание к проблемам социального характера, отметив важность вопросов поддержки семьи, материнства и детства.

«Но много и других вопросов, которые мы с Вами в ходе работы обсуждаем, условно, в ежедневном режиме, в рабочем режиме, так скажем. В целом, конечно, работа была достаточно напряжённой, эффективной, решения принимались своевременно», — заявил Путин.

Российский лидер также положительно оценил инициативы Совета Федерации, которые рождаются «снизу», из работы сенаторов в регионах. В этой связи он выразил надежду, что после парламентских каникул работа палаты в серьезном ключе будет продолжена.