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Матвиенко рассказала Путину об инициативе создать Совет по интеграции новых регионов

Совет по интеграции новых регионов может появиться при Совете Федерации, сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала Путину об инициативе создать Совет по интеграции новых регионов
© Российская Газета

"У нас есть такое предложение, Владимир Владимирович: при Совете Федерации как палате регионов создать совет по интеграции новых регионов. Что я имею в виду, чем этот совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда напомнила, что в сентябре будут избраны региональные парламенты.

"Важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и Конституции, и российскому законодательству", - подчеркнула политик.

По ее словам, этот совет может заниматься и парламентским контролем по ключевым вопросам происходящего на этих территориях.

"У нас есть такой опыт: у нас есть отдельный Совет по (вопросам развития) лесного комплекса; мы создали Совет по региональному здравоохранению, поскольку мы все время делаем акцент на регионы, на субъекты, и очень много вопросов удалось решить", - продолжила глава верхней палаты парламента.

Она привела в пример Крым и Севастополь.

"То, что оставила Украина с точки зрения здравоохранения в Крыму и Севастополе, не подлежит вообще никакому обсуждению. Мы взялись за лицензирование медицинских учреждений: очень непросто шел и идет процесс, но на сегодня уже более 70 процентов медицинских учреждений Крыма и Севастополя получили лицензии. Мы еще продлили срок: я думаю, что до конца следующего года мы полностью эту тему закроем", - пообещала спикер.

"Если Вы поддержите идею, мы обязательно это сделаем и будем оказывать поддержку новым региональным парламентам", - резюмировала Валентина Матвиенко.