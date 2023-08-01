Матвиенко рассказала Путину об инициативе создать Совет по интеграции новых регионов

"У нас есть такое предложение, Владимир Владимирович: при Совете Федерации как палате регионов создать совет по интеграции новых регионов. Что я имею в виду, чем этот совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает", - сказала Матвиенко.