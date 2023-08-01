Матвиенко рассказала Путину об инициативе создать Совет по интеграции новых регионов
Совет по интеграции новых регионов может появиться при Совете Федерации, сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"У нас есть такое предложение, Владимир Владимирович: при Совете Федерации как палате регионов создать совет по интеграции новых регионов. Что я имею в виду, чем этот совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает", - сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда напомнила, что в сентябре будут избраны региональные парламенты.
"Важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и Конституции, и российскому законодательству", - подчеркнула политик.
По ее словам, этот совет может заниматься и парламентским контролем по ключевым вопросам происходящего на этих территориях.
"У нас есть такой опыт: у нас есть отдельный Совет по (вопросам развития) лесного комплекса; мы создали Совет по региональному здравоохранению, поскольку мы все время делаем акцент на регионы, на субъекты, и очень много вопросов удалось решить", - продолжила глава верхней палаты парламента.
Она привела в пример Крым и Севастополь.
"То, что оставила Украина с точки зрения здравоохранения в Крыму и Севастополе, не подлежит вообще никакому обсуждению. Мы взялись за лицензирование медицинских учреждений: очень непросто шел и идет процесс, но на сегодня уже более 70 процентов медицинских учреждений Крыма и Севастополя получили лицензии. Мы еще продлили срок: я думаю, что до конца следующего года мы полностью эту тему закроем", - пообещала спикер.
"Если Вы поддержите идею, мы обязательно это сделаем и будем оказывать поддержку новым региональным парламентам", - резюмировала Валентина Матвиенко.