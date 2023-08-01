В российском посольстве высказались о новых санкциях Британии

Новые санкции Великобритании в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом) являются попыткой вмешаться во внутренние дела России . Так о введенных ограничениях высказались в посольстве страны в Великобритании, передает ТАСС .

«В правительстве Соединенного Королевства и не скрывают, что цель акции — повлиять на работу российского правосудия, за счет внешнего давления попытаться скорректировать вынесенный ранее приговор. Впрочем, такое высокомерие мы видим не впервые», — отметил представитель посольства.

Он также отметил, что санкции, которые в Британии вводят в одностороннем порядке по этому и другим поводам, являются юридически ничтожными и идут вразрез с основами международного права.