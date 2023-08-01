В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать гражданские суда в Черном море

«Если мы пропускали все суда по так называемой зерновой сделке, что, возможно, позволяло уходить ряду судов от правильного досмотра и осуществлять логистику оружия в эти порты. Мы до сих пор всячески сохраняем инфраструктуру Украины, понимая, что люди, проживающие на территории этой страны будут использовать ее в дальнейшем в нормальной своей жизни, и это сказывается на ведении военных действий», — добавил парламентарий.