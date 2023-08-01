Журавлев считает, что у Запада есть план по смене власти на Украине

После того, как президент Украины Владимир Зеленский перестанет быть нужным Западу, его устранят. Такое мнение NEWS.ru выразил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев.

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Ранее аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил в интервью американскому обозревателю, что террористические атаки киевского режима на территории России могут привести к преждевременному устранению украинского лидера. Он назвал эти удары «актом отчаяния» и заявил, что «Украина проигрывает стремительно».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что США «не поощряют и не способствуют нанесению этих ударов».

«Безусловно, на Западе существует план ликвидации Зеленского, как пришедшего в негодность актива», — считает Журавлев.