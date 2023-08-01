Песков: в БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения

Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня и станет одной из тем для обсуждения на предстоящем саммите в Йоханнесбурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Объединение БРИКС, в которое изначально входили Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Турция и Белоруссия.

В свою очередь шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал отмечал, что около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в организацию. При этом в Китае назвали объединение важнейшей площадкой для диалога развивающихся стран.

По словам официального представителя Кремля, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня.

«В том числе, в повестке дня грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе», - пояснил Песков.

По его словам, такой интерес свидетельствует о «растущем авторитете» и большом потенциале объединения, а также о его «прикладном значении».

При этом Дмитрий Песков отметил, что определенные нюансы по присоединению стран к БРИКС «будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», который пройдет 22- 24 августа в Йоханнесбурге.