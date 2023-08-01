Песков выразил уверенность в награждении экипажа уничтожившего колонну ВСУ танка
Экипаж российского танка, уничтожившего колонну украинской бронетехники, представят к наградам. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.
Ранее было опубликовано видео бою танка Вооруженных сил России с семью единицами украинской бронетехники. Умелым маневрированием и точным огнем российские военнослужащие подбивают несколько машин. Одновременно с этим по украинской колонне начинает работать артиллерия.
«С большой долей уверенности могу сказать, что да», — ответил Песков на вопрос о том, наградят ли танкистов.
В Кремле посмотрели видео и восхищены героизмом военных, добавил он.
Также во время общения с журналистами пресс-секретарь дал оценку ударам беспилотников по Москве. Представитель Кремля назвал угрозу реальной и заверил в том, что компетентные службы принимают необходимые меры для предотвращения подобных атак.