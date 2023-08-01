Песков прокомментировал новую атаку Киева на «Москва-сити»

В Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по «Москва-сити» с терактом 11 сентября 2001 года в США. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, какие выводы делают в Кремле в связи с происшествием, Песков подчеркнул, что угроза атак на Москву очевидна и существует. Соответствующие меры безопасности принимаются.

Напомним, что 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Несколько дронов сбили средствами ПВО при попытке пролета в столицу. Один из них долетел до «Москва-сити», где столкнулся с одной из башен. В результате повреждения получил фасад одного из зданий на 21 этаже, среди людей пострадавших нет.