$91.59+0.61100.94+0.98

В Кремле не видят в попытках атак на "Москву-Сити" аналогию с 11 сентября в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, видит ли Кремль в попытках атак на столичный комплекс зданий «Москва-Сити» аналогию с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В Кремле ответили, видят ли там в попытках атак на «Москву-Сити» аналогию с 11 сентября
© РИА Новости

«Нет, не видят», — ответил Песков на этот вопрос.

В ночь на 1 августа Министерство обороны России заявило, что три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, два из них были уничтожены в Московской области, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, пытающихся пролететь в столицу.

Еще одна атака украинских беспилотников на «Москву-сити» была осуществлена в ночь на 30 июля. Один из ударов пришелся на 50-этажное здание «IQ-квартал».

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости