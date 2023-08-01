В Кремле ответили, видят ли там в попытках атак на «Москву-Сити» аналогию с 11 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, видит ли Кремль в попытках атак на столичный комплекс зданий «Москва-Сити» аналогию с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

«Нет, не видят», — ответил Песков на этот вопрос.

В ночь на 1 августа Министерство обороны России заявило, что три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, два из них были уничтожены в Московской области, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, пытающихся пролететь в столицу.