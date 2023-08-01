Песков назвал очевидной угрозу атак дронов на Москву
Угроза атак беспилотников на Москву носит очевидный характер, необходимые для минимизации рисков меры принимаются. Об этом 1 августа заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Как писала «Парламентская газета», в ночь с 31 июля на 1 августа киевский режим предпринял попытку атаки объектов в Москве с использованием трех дронов. Один из дронов благодаря воздействию систем радиоэлектронной борьбы потерял управление и упал на комплекс «Москва-Сити», а два других были сбиты системами противовоздушной обороны в Подмосковье.
При этом Песков не увидел общего между попаданиями украинских беспилотников в комплекс «Москва-Сити» и террористической атакой в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
«Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.
Схожую попытку атаки российской столицы Киев предпринимал в ночь с 29 на 30 июля. Тогда в Министерстве обороны РФ рассказали, что в попытке теракта участвовали также три беспилотника, один из которых был сбит средствами ПВО, а два — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, вследствие чего они упали в районе комплекса «Москва-Сити».