Песков назвал очевидной угрозу атак дронов на Москву

Угроза атак беспилотников на Москву носит очевидный характер, необходимые для минимизации рисков меры принимаются. Об этом 1 августа заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Как писала «Парламентская газета», в ночь с 31 июля на 1 августа киевский режим предпринял попытку атаки объектов в Москве с использованием трех дронов. Один из дронов благодаря воздействию систем радиоэлектронной борьбы потерял управление и упал на комплекс «Москва-Сити», а два других были сбиты системами противовоздушной обороны в Подмосковье.

При этом Песков не увидел общего между попаданиями украинских беспилотников в комплекс «Москва-Сити» и террористической атакой в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

«Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.