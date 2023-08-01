Песков: в БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения

«Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке дня грядущего саммита... В рамках БРИКС существуют определённые нюансы, нюансы среди членов по теме расширения, все эти нюансы будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал он.