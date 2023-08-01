Мишустин поставил задачу выйти на оказание всех соцуслуг в электронном виде

Граждане не должны сталкиваться с бюрократическими сложностями при обращении в Социальный фонд - все виды услуг должны быть доступны в электронном виде. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем фонда Сергеем Чирковым. Глава правительства также обратил внимание на необходимость обратной связи от граждан.

© Российская Газета

Социальный фонд России заработал 1 января 2023 года в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру. Он занимается обеспечением мер социальной поддержки граждан на протяжении всей жизни. По поручению президента с 1 января нынешнего года фонд начал прием заявлений на единое пособие, напомнил Чирков. Получить его могут нуждающиеся семьи с детьми до 17 лет и беременные. Сейчас 93% заявлений поступает в электронном виде. Родитель или опекун подает в фонд одно заявление, всю остальную информацию для назначения единого пособия сотрудники фонда собирают при межведомственном взаимодействии.

Видео дня

"Единое пособие является образцом взаимодействия в формате социального казначейства", - отметил глава Социального фонда. За текущий год получателями выплат стали около 9 млн человек - родители 8,6 млн детей, а также 280 тыс. беременных женщин. Михаил Мишустин заявил, что помощь и все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми и "обратную связь надо контролировать".

Чирков рассказал и о других удобствах от создания фонда для россиян. В целях предоставления всех федеральных мер поддержки заработало единое окно, и теперь граждане могут обратиться в фонд как дистанционно, так и лично. 87% заявлений подаются в фонд в электронном виде, при этом средний срок их рассмотрения не превышает пяти рабочих дней, уточнил Чирков.

По его словам, были упорядочены даты доставки различных пособий и выплат. А также - введен единый тариф, включивший в систему социального страхования порядка 4 млн граждан, которые работают по гражданско-правовым соглашениям. В рамках этой работы на портал Госуслуг выведены 44 услуги Социального фонда и 116 сервисов. По факту наступления жизненной ситуации фонд уже назначает в беззаявительном порядке пенсии по инвалидности и социальные доплаты. С 2024 года в таком же формате Соцфонд будет назначать пенсии по случаю потери кормильца, сельские и северные надбавки.

Михаил Мишустин отметил, что после завершения процесса объединения фондов необходимо развивать новые направления работы и выходить на получение всех социальных услуг в электронном виде. Премьер-министр, кроме того, назвал важным, чтобы все услуги, которые оказываются россиянам, предоставлялись без сложностей и в новых регионах. Ведь по поручению главы государства граждане из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны быть обеспечены выплатами, которые им положены по российскому законодательству.

"Люди с российской системой социальной защиты еще не совсем знакомы, и, конечно, нужно им помочь, чтобы все услуги там также предоставлялись и было просто и комфортно получить эти соответствующие услуги и сервисы", - сказал Мишустин.

персонифицированного учета зарегистрировано уже более 3,3 млн человек. Всего с нового года в новых регионах произведено назначение более 1 млн мер социальной поддержки. По словам Сергея Чиркова, эта работа является приоритетной задачей для Соцфонда. В частности, с марта назначены федеральные пенсии для 460 тыс. граждан. Михаил Мишустин напомнил поручение Владимира Путина за несколько лет привести уровень сервиса и оказания услуг на новых территориях в соответствие с законом.