Российским войскам стоит нанести удар по символам украинской столицы, считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В частности, в своем Киеве.

Комментируя новую атаку беспилотников на Москву, Гурулев заявил, что удар по одному из символов столицы — «Москве-Сити» — носит «исключительно информационный характер».

Депутат предложил использовать схожие методы воздействия на украинскую общественность.

«Искореженный щит "Родины-матери" вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати», — пояснил он, имея в виду инициативу властей города заменить герб СССР на украинский на монументе.

Помимо этого, Гурулев предложил нанести «удары по Банковой» — улице в центре Киева, на которой расположено здание офиса президента Украины.