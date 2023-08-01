В России назвали цель атак ВСУ с помощью БПЛА

«В их (ВСУ — прим. «Ленты.ру») действиях есть намерение как нанести урон, так и создать для Запада видимость того, что они делают все возможное, чтобы ослабить нашу страну. ВСУ сегодня в комплексе проводят мероприятия, включающие попытку контрнаступления, попытку нанести урон живой силе и инфраструктуре тыловых районов нашей страны. Мы это осуждаем и поднимаем эти вопросы на различных международных площадках», — сказал парламентарий.