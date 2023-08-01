Захарова сравнила методы украинских атак на "Москву-Сити" с терактами 11 сентября в США

Террористические методы, которые использует при атаках на "Москву-Сити" киевский режим, сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Давайте посмотрим другой пример - 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. "Москва-Сити" - гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения", - сказала Захарова.

"Та же самая картинка, она как будто повторяется", - отметила дипломат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО при попытке пролета в столицу, один из них долетел до "Москвы-Сити", в результате поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Остекление нарушено на 150 кв. м. Пострадавших нет.