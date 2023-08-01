В Госдуме рассказали о планах депутатов на время каникул

Депутаты Государственной Думы поделились планами на предстоящие каникулы. В разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что часть депутатов отправится в зону специальной военной операции (СВО).

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При этом парламентарий напомнила, что отпуск у депутатов начнется только после 6 августа.

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«У нас еще региональная неделя. У меня, например, неделя в Ленинградской области, где будет прием граждан и мероприятия. Поэтому мы еще не в отпуске», — добавила она.

Также Журова рассказала, что во время своего отпуска старается совмещать отдых и работу.

«Например, я поеду в Архыз в Карачаево-Черкесию. Мы там и поработаем в связи с выборами, и я пойду в поход в гору с палатками. Возможно, поделюсь со всеми, как с палаткой отдыхать в Архызе», — сообщила депутат.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что и ее коллеги в отпуске продолжают заниматься рабочими делами.

«Часть времени мы работаем, часть времени — куда-то едем и позволяем себе отдохнуть. А потом вновь возвращаемся к работе, хотя находимся в отпуске», — сказала она.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман также поделился с «Лентой.ру» своими планами на предстоящий отпуск.

«У меня две еженедельные передачи. Одна на телевидении: выходит по воскресеньям, но сам процесс ее подготовки занимает пятницу и субботу. Вторая — это прямой эфир на радио по вторникам. Все это приводит к тому, что уехать из Москвы я могу лишь очень ненадолго. Соответственно, о каких-то поездках на курорты и речи нет», — сказал депутат.

Вассерман добавил, что у него запланировано несколько выступлений на разных форумах во время отпуска.

«Это парочка молодежных форумов: один в Петропавловске-Камчатском, другой в Южно-Сахалинске. Вероятно, я поучаствую в круглом столе на форуме "Армия-2023" и, скорее всего, в конце августа буду еще на молодежном форуме "Евразия Global". Так что нагрузок много», — заключил он.