Захарова обвинила Киев в терроризме после атак на «Москва-сити»

Новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя как террористов в глазах мирового сообщества. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала атаку «конвульсией киевского режима». Дипломат напомнила, что еще год назад, когда российские эксперты и официальные лица называли киевский режим экстремистским, «от этих слов морщились все».

«Все оценки, которые были даны об экстремистской сущности, не только нацистской, не только профашистской сущности киевского режима, но и очевидно террористической, мы говорили давно», — подчеркнула Захарова, отметив, что заложником действий Киева становится мирное население.

Напомним, что 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. По его словам, несколько дронов сбили средствами ПВО при попытке пролета в столицу. Один из них долетел до Москвы-Сити. В результате повреждения получил фасад одной из башен на 21 этаже. Пострадавших нет.