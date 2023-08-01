Карасин назвал ставку Киева на терроризм признаком его слабости
Ставка киевского режима на терроризм является бесспорным показателем его военной слабости и бесперспективности реальной ситуации на поле боя для украинской армии. Об этом 1 августа написал в своих соцсетях председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Как писала «Парламентская газета», в ночь с 31 июля на 1 августа киевский режим предпринял попытку атаки объектов в Москве с использованием трех дронов, они были нейтрализованы, один из дронов упал на комплекс «Москва-Сити». Также вооруженные силы Украины попытались атаковать российские корабли Черноморского флота с применением безэкипажных катеров, однако атака также была успешно отражена.
«Ставка на терроризм — бесспорный показатель слабости военной составляющей киевского режима и бесперспективности для ВСУ реальной ситуации на поле боя», — подчеркнул Карасин.
По мнению сенатор, все подобные атаки «приближают неизбежный финал» президента Украины Владимира Зеленского.
Схожую попытку атаки российской столицы Киев предпринимал в ночь с 29 на 30 июля. Тогда в министерстве обороны РФ рассказали, что в попытке теракта участвовали также три беспилотника, один из которых был сбит средствами ПВО, а два — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, вследствие чего они упали в районе комплекса Москва-Сити.