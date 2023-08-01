Власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский поддерживают преступления против детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам Володина, на Украине процветает суррогатное материнство. По пути запрета этого вида бизнеса идут многие страны, отметил спикер.

В украинском обществе ведется кампания по привлечению женщин к этому виду заработка, утверждает Володин.

«Тысячи (...) девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя», — пояснил он.

Поощряя суррогатное материнство в стране, власти Украины стремятся угодить своим западным хозяевам, заявил председатель Госдумы.