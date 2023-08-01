Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил в своем англоязычном аккаунте в Twitter изменение своей риторики по сравнению с 2010 годом, возложив «ответственность» за это на США.

В комментариях под постом Медведева, посвященном специальной военной операции (СВО), американский венчурный инвестор, миллиардер Стивен Юрветсон заявил, что он помнит автора совсем другим. Он прикрепил фотографию 2010 года с выступления Медведева, тогда президента РФ, в Стэнфордском университете, и поинтересовался, почему произошли такие перемены.

«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — ответил Медведев, добавив смайлик.