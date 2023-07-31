Захарова предложила посольству Британии выяснить мнение россиян о помощи Лондона Киеву

"Народ России думает намного жестче. Если у вас в британском посольстве есть какие-то сомнения по этому поводу, МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми. Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады", - подчеркнула Захарова.