Путин подписал за день 27 законов: главное

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал 27 законов. «Рамблер» собрал главные из них.

Штрафы за неявку в военкомат и поддержка участников СВО

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Один из документ коснулся повышения штрафов за неявку в военкомат по повестке. Теперь за это придется платить от 10 до 30 тысяч рублей (ранее до трех тысяч рублей). Также штраф россиянам придется платить в случае уклонения от медицинского обследования и сокрытия информации об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы, учебы или переезде на новое место жительства. Суммы за такие правонарушения составляют от трех до 25 тысяч рублей и от одной до пяти тысяч рублей соответственно.

Еще один закон направлен на соцподдержку участников СВО в сфере их долговых обязательств. Согласно тексту документа, Россия возьмет на себя обязательства военнослужащего по выплате ипотечного кредита в случае его гибели.

Индексация ставки акцизов

В 2024 году вырастут ставки акцизов на алкоголь, табак, автомобили и бензин на 5%. В частности, крепкий поднимется в цене с 638 до 643 рублей за литр, слабый — с 510 до 514 рублей за литр, бензин пятого класса — до 15,048 рублей за тонну, а легковые автомобили с двигателем от 90 до 150 лошадиных сил — до 58 рублей за лошадиную силу.

Также Путин подписал закон об уголовной ответственности за оборот табака без лицензии в размере до миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

Военное положение и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Подозреваемых в тяжком или особо тяжком преступлении в условиях военного положения разрешено задерживать на срок до 30 суток. Ранее это было возможно делать не более чем на две суток.

В 2025 году в РФ отпразднуют 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим Путин поручил разработать план мероприятий по подготовке празднования юбилея в течение трех месяцев. Помимо этого документ предполагает меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов, в том числе в решении вопросов соцзащиты, поиске и захоронении останков погибших при защите Отечества.

Ставка НДФЛ работающим из-за границы и запрет на владение новостными агрегаторами иностранцами

Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для россиян, которые работают на организации РФ удаленно из-за границы. Зарабатывающим менее пяти миллионов рублей в год придет платить 13%, более — 15%.

Еще один закон ограничивает долю иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Согласно тексту документа, более 50% акций и долей в них должно принадлежат физлицам или юрлицам РФ. При этом им также запрещено участвовать в работе иностранных неправительственных организаций, не имеющих регистрации в госреестре.

Кроме того с 1 декабря будет введен запрет на регистрацию на отечественных сайтах с помощью почты, работающей через зарубежные сервисы, в том числе Google и Apple ID.

Скидка на штраф за неоплату проезда по трассам и штраф переход ж/д путей в неположенном месте

С 1 сентября в РФ вступит в силу закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Воспользоваться ей можно будет в течение 20 дней со дня вынесения соответствующего постановления. А вот за переход ж/д путей в неположенном месте штрафы только возрастут. Во всех субъектах России их повысят до 500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до 1500 рублей.

Применение норм УК в новых регионах

Путин установил особый порядок применения норм Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса России на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. В частности, закон устанавливает, что преступление, совершенное до 30 сентября 2022 года и направленное на защиту интересов РФ или новых регионов, не будет считаться таковым и наказываться.

Право отцов на алименты и освобождение туроператоров от НДС

Отцы, ухаживающие за ребенком, получили право требовать через суд алименты от матери (супруги, бывшей супруги). Подать заявление и получать выплаты можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Ранее таким правом обладали только женщины, воспитывающие детей.