Путин подписал за день 27 законов: главное
Президент России Владимир Путин 31 июля подписал 27 законов. «Рамблер» собрал главные из них.
Штрафы за неявку в военкомат и поддержка участников СВО
Один из документ коснулся повышения штрафов за неявку в военкомат по повестке. Теперь за это придется платить от 10 до 30 тысяч рублей (ранее до трех тысяч рублей). Также штраф россиянам придется платить в случае уклонения от медицинского обследования и сокрытия информации об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы, учебы или переезде на новое место жительства. Суммы за такие правонарушения составляют от трех до 25 тысяч рублей и от одной до пяти тысяч рублей соответственно.
Еще один закон направлен на соцподдержку участников СВО в сфере их долговых обязательств. Согласно тексту документа, Россия возьмет на себя обязательства военнослужащего по выплате ипотечного кредита в случае его гибели.
Индексация ставки акцизов
В 2024 году вырастут ставки акцизов на алкоголь, табак, автомобили и бензин на 5%. В частности, крепкий поднимется в цене с 638 до 643 рублей за литр, слабый — с 510 до 514 рублей за литр, бензин пятого класса — до 15,048 рублей за тонну, а легковые автомобили с двигателем от 90 до 150 лошадиных сил — до 58 рублей за лошадиную силу.
Также Путин подписал закон об уголовной ответственности за оборот табака без лицензии в размере до миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет.
Военное положение и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Подозреваемых в тяжком или особо тяжком преступлении в условиях военного положения разрешено задерживать на срок до 30 суток. Ранее это было возможно делать не более чем на две суток.
В 2025 году в РФ отпразднуют 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим Путин поручил разработать план мероприятий по подготовке празднования юбилея в течение трех месяцев. Помимо этого документ предполагает меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов, в том числе в решении вопросов соцзащиты, поиске и захоронении останков погибших при защите Отечества.
Ставка НДФЛ работающим из-за границы и запрет на владение новостными агрегаторами иностранцами
Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для россиян, которые работают на организации РФ удаленно из-за границы. Зарабатывающим менее пяти миллионов рублей в год придет платить 13%, более — 15%.
Еще один закон ограничивает долю иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Согласно тексту документа, более 50% акций и долей в них должно принадлежат физлицам или юрлицам РФ. При этом им также запрещено участвовать в работе иностранных неправительственных организаций, не имеющих регистрации в госреестре.
Кроме того с 1 декабря будет введен запрет на регистрацию на отечественных сайтах с помощью почты, работающей через зарубежные сервисы, в том числе Google и Apple ID.
Скидка на штраф за неоплату проезда по трассам и штраф переход ж/д путей в неположенном месте
С 1 сентября в РФ вступит в силу закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Воспользоваться ей можно будет в течение 20 дней со дня вынесения соответствующего постановления. А вот за переход ж/д путей в неположенном месте штрафы только возрастут. Во всех субъектах России их повысят до 500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до 1500 рублей.
Применение норм УК в новых регионах
Путин установил особый порядок применения норм Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса России на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. В частности, закон устанавливает, что преступление, совершенное до 30 сентября 2022 года и направленное на защиту интересов РФ или новых регионов, не будет считаться таковым и наказываться.
Право отцов на алименты и освобождение туроператоров от НДС
Отцы, ухаживающие за ребенком, получили право требовать через суд алименты от матери (супруги, бывшей супруги). Подать заявление и получать выплаты можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Ранее таким правом обладали только женщины, воспитывающие детей.
Еще один закон, подписанный 31 июля Путиным, освободил туроператоров РФ, продающих путевки по стране, от уплаты НДС в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2027 года. Предполагается, что данная мера позволит понизить стоимость туров по РФ.