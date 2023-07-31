Песков рассказал, поедет ли Путин на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на 78-ю Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока таких планов у президента нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Генеральная Ассамблея ООН представляет из себя центральный форум для обсуждения международных вопросов, которые затронуты в Уставе организации. 78-я Генассамблея ООН состоится в сентябре 2023 года в Нью-Йорке.