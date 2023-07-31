Миссия РФ в ООН: Крымский мост не используется для перемещения военных грузов

«Важно учитывать, что мост давно уже является исключительно гражданским объектом, по нему осуществляется пассажирское и грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Необходимости его задействования для перевозок военных грузов уже давно нет», — сказал Полянский, подчеркнув, что западные страны и Украина это «прекрасно знают».