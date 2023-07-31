Полянский призвал ООН к объективной оценке совершенных Украиной терактов

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) должен дать объективную оценку террористическим методам Украины, которые отдаляют перспективы мирного урегулирования конфликта, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Ожидаем, что руководство секретариата ООН все-таки вспомнит наконец о принципах беспристрастности и независимости, наберется смелости, чтобы давать объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима", – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что использование террористических методов украинской стороной приводит только к усугублению кризиса и постепенно отдаляет возможность мирного урегулирования ситуации.

"В ООН должны это прекрасно понимать", – резюмировал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела киевским режимом жилой инфраструктуры Таганрога.

В своем сообщении она назвала целенаправленные удары по российской гражданской инфраструктуре тактикой, которая свидетельствует о террористическом характере украинского государства.

До этого, 28 июля, Минобороны РФ сообщило, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на город.

Позже ПВО удалось пресечь второй удар, ракета была сбита в Азовском районе Ростовской области.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщал, что на территории города был введен режим ЧС.

В результате ЧП в Таганроге пострадали 22 человека.