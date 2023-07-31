Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, решение принято с учетом "всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне". Координацией деятельности по подготовке празднования займется оргкомитет "Победа".

Правительству РФ в трехмесячный срок поручается разработать план празднований, предусмотрев в том числе торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны и "мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств".