Патрушев заявил о желании Запада развалить российскую экономику

"Наряду с военными, террористическими и информационными вызовами Россия столкнулась с развязанной Западом экономической войной против нашей страны. Запад преследует цель развалить экономику нашей страны и создать дополнительные социальные проблемы для населения. Беспрецедентное санкционное давление, осуществляемое Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, стало испытанием для нашей экономики", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам безопасности Карелии.