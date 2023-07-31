Патрушев заявил о желании Запада развалить российскую экономику
Западные страны хотят развалить экономику России, создать дополнительные социальные проблемы, но введенные ими беспрецедентные санкции не достигли результата, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, приведя в пример Карелию.
"Наряду с военными, террористическими и информационными вызовами Россия столкнулась с развязанной Западом экономической войной против нашей страны. Запад преследует цель развалить экономику нашей страны и создать дополнительные социальные проблемы для населения. Беспрецедентное санкционное давление, осуществляемое Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, стало испытанием для нашей экономики", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам безопасности Карелии.
Он констатировал, что "рестрикции недружественных стран не достигли ожидаемых ими результатов".
"Экономика Карелии выстояла благодаря значительному экономическому потенциалу, созданному совместными усилиями федеральных и региональных органов власти, в том числе в рамках деятельности государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, реализации национальных проектов, индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия", - добавил он.