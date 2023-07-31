Захарова объяснила, чем будет полезен саммит Саудовской Аравии по мирным переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявив, что если она поможет Западу понять всю тупиковость «плана Владимира Зеленского», то она будет полезной. Об этом пишет РИА Новости.
Она также отметила, что Россия находится в контакте с партнерами и следит за многочисленными инициативами.
«Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным», - заявила дипломат.
Ранее появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран. При этом России в списке нет. Свое согласие уже дали Великобритания, Евросоюз, ЮАР и Польша. Предполагается, что на встречу также пригласят Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию.
О том, что Россия намерена следить за встречей инициированной Саудовской Аравией по мирным переговорам ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва приветствует любые попытки, способствующие мирному урегулированию конфликта.