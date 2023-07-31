Захарова объяснила, чем будет полезен саммит Саудовской Аравии по мирным переговорам

Она также отметила, что Россия находится в контакте с партнерами и следит за многочисленными инициативами.

Ранее появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран. При этом России в списке нет. Свое согласие уже дали Великобритания, Евросоюз, ЮАР и Польша. Предполагается, что на встречу также пригласят Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию.