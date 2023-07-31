Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами РФ

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Он уточняет особенности приватизации объектов культурного наследия и участия в ней субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно документу, находящиеся в удовлетворительном состоянии объекты будут приватизироваться на аукционе, а в неудовлетворительном — на конкурсе.