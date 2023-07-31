Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами РФ

Иностранные граждане не смогут владеть российскими новостными агрегаторами
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранцы не смогут владеть российскими новостными агрегаторами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, контрольный пакет акций в российских агрегаторах должен принадлежать россиянам.
Закон вступит в силу 1 февраля 2024 года.
Ранее Путин подписал закон об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приватизации объектов культурного наследия (ОКН).
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Он уточняет особенности приватизации объектов культурного наследия и участия в ней субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно документу, находящиеся в удовлетворительном состоянии объекты будут приватизироваться на аукционе, а в неудовлетворительном — на конкурсе.
Задаток для участия в конкурсе составит 20% от кадастровой стоимости объекта. Победителю конкурса возвращается часть задатка в сумме, превышающей цену приобретения.
Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.