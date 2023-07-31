Путин ввел штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 октября 2023 года. Он вводит административную ответственность за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия мобилизации. За такой проступок, согласно новым нормам, грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей для физических лиц, в размере 400-500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Помимо этого, штрафовать будут и тех, кто нарушил свои обязанности и не обеспечил поставку техники в соответствии с планом мобилизации на сборные пункты и в военные части.

Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации 25 июля.