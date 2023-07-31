В МИД РФ прокомментировали теракт в Пакистане

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в результате теракта, произошедшего в Пакистане, никто из россиян не пострадал. Об этом сообщается на официальном сайте российского дипведомства.

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«30 июля в округе Баджаур пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва произошел теракт. В результате подрыва террориста-смертника погибли 46 человек, около 150 получили ранения», — уточнила Захарова.

По ее словам, сведений, что при теракте пострадали граждане РФ, в настоящий момент нет.

Как добавила российский дипломат, ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна радикальная организация, передает «Москва 24».

Также представитель МИД РФ пояснила, что российская сторона осуждает случившееся и выражает сочувствие семьям погибших. Она выразила надежду на то, что ответственные за взрыв будут найдены и понесут наказание.

Зимой не менее четырех человек погибли при теракте на рынке в Пакистане.