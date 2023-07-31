Путин заявил, что опыт Крыма нужно использовать и в новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным заявил, что наработки интеграции Крыма в нормативное поле России необходимо использовать и в новых регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть опыт, действительно, Севастополя и Крыма, поэтому есть наработки, эти наработки, конечно, нужно использовать», — отметил он.

31 июля Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы Российской Федерации группой лиц.

Президент РФ Владимир Путин также подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России, проинформировала «Москва 24».

Кроме того, глава российского государства подписал закон о единой ставке НДФЛ в размере 13–15% для россиян, работающих в дистанционном формате, проинформировала «Москва 24».