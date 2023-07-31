В Кремле сделали заявление по ситуации в Нигере

Москва выступает за восстановление законности в Нигере. Так о ситуации в африканской стране высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Москва желает, чтобы Нигер «вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мятежникам, удерживающим президента Нигера Мохамеда Базума, с призывом освободить его. Гутерриш отметил, что ООН осуждает нападение на демократически избранное правительство.

В ночь на 27 июля военные объявили о свержении президента Нигера и о закрытии границ государства. Сообщалось, что поводом для мятежа послужили планы Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.

материал от 27 июля

Лидер мятежников в Нигере полковник Амаду Абдраман призвал население страны успокоиться и воздержаться от вандализма и насилия. Выдержки из его телеобращения приводит Agence France-Presse (AFP).

"Национальный совет спасения родины призывает население к спокойствию, а также к воздержанию от любых актов вандализма, приводящих к разрушению государственных и частных объектов", - заявил он.

Полковник, в частности, указал на попытки "посягательства на физическую неприкосновенность людей и их собственности" во время манифестаций, проходивших в столице страны Ниамее.

По данным французских СМИ, в течение дня в столице Нигера проходили манифестации как в поддержку захваченного мятежниками президента страны Мохамеда Базума, так и в поддержку мятежников. По данным радиостанции Franceinfo, в ходе манифестаций произошло несколько инцидентов с насилием. Так, сторонники мятежников напали на офис правящей Нигерской партии за демократию и социализм и подожгли машины на парковке рядом со зданием.

В свою очередь Agence France-Presse сообщает, что в толпу на манифестации врезался автомобиль. После этого участники акции повредили машину и избили водителя. Также одного из местных парламентариев во время участия в манифестации (агентство не уточняет, кого он поддерживал) забросали камнями и выгнали с акции.

Также французские СМИ обращают внимание на широкое распространение антифранцузских лозунгов в ходе акции сторонников мятежников. На одном из видео, которое приводит на своем сайте телеканал TV5 Monde, собравшиеся у здания парламента в Ниамее манифестанты призывают Францию "оставить в покое" Нигер и выступают за вывод иностранных военных с территории страны. Также они выкрикивали лозунг "Да здравствует Россия!". На другом видео, которое приводит газета Le Figaro, на этой же демонстрации участники развернули российский флаг и скандировали "Россия, Россия!".

О госперевороте в Нигере

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также мятежники объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00, работа всех учреждений в стране приостановлена.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки. На территории республики сейчас находятся также военные подразделения Германии, Италии, США и Франции. Их численность не раскрывается.

Реакция России

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в рамках второго саммита Россия - Африка заявил, что Россия считает необходимым восстановить в Нигере конституционный порядок. Он подчеркнул, что Россия в принципиальном плане всегда в таких случаях занимает очень четкую позицию, назвав переворот антиконституционным шагом.

Также официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Россия призывает стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Дипломат указала на то, что российская сторона выражает надежду на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного народа Нигера.

Президент Нигера Мохамед Базум, захваченный вместе с семьей в ходе военного переворота, чувствует себя хорошо и рассчитывает на положительное развитие событий. Об этом заявил в интервью телеканалу France 24 премьер-министр страны Ухумуду Махамаду.

"Президент Базум сохраняет присутствие духа, он большой боец, опытный политик, это человек, который всегда говорил напрямую. Если он воспринял эту ситуацию с оптимизмом, то мы можем надеяться на то, что он верит в хорошее развитие обстоятельств", - сказал Махамаду, добавив, что президент "чувствует себя хорошо".

Глава нигерийского правительства записал данное интервью, находясь с визитом в Париже. Он подтвердил, что все еще является "главой правительства президента Мохамеда Базума", несмотря на то что глава МИД Нигера Асуми Масуду, также находившийся за пределами страны в момент переворота, объявил себя исполняющим обязанности главы правительства. Премьер добавил, что недавно общался с Базумом по телефону и как раз "обсудил с ним желание дать это интервью".

Махамаду опроверг предположение ведущего программы о возможном уходе в отставку избранного президента. "В данном случае речь идет о госперевороте, а в таких обстоятельствах от президента не требуют отставки, потому что нет смысла, - пояснил он. - Ведь власть захватывается силой, это не добровольный уход с поста".

Представители нескольких стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на чрезвычайном саммите в Абудже заявили о готовности в случае необходимости предоставить войска для проведения военной операции в Нигере на фоне госпереворота. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники.

"С нашей стороны часть войск уже готова к возможной военной операции и находится недалеко от границы с Нигером", - сказал радиостанции неназванный дипломат из Нигерии.

Как уточнило радио, президент Нигерии Бола Тинубу "задал тон" на саммите ECOWAS, где в том числе обсуждалась возможность военной интервенции в Нигер. "С момента окончания последнего саммита в Бисау эксперты работают над созданием субрегиональных резервных сил. Работа практически завершена, и у нас есть средства для реализации нашей политики", - сообщил в этой связи радиостанции неназванный собеседник, имеющий отношение к ECOWAS.

В свою очередь дипломат из Ганы сказал радио, что если страны сообщества "позволят этому перевороту состояться", тогда "демократия будет в большей опасности", а ECOWAS станет "просто еще одним институтом".

Участники саммита ECOWAS ранее подтвердили, что по-прежнему считают Мохамеда Базума президентом Нигера. Они осудили попытку государственного переворота и незаконное удержание мятежниками президента, его семьи, а также членов правительства. Участники саммита решили ввести санкции против мятежников, включая закрытие границ с Нигером и запрет на авиасообщение. Также прекращаются все финансовые операции с республикой, замораживаются государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере" и "могут включать использование силы".

Африканский союз выдвинул ультиматум мятежникам в Нигере: их призывают вернуться в казармы и восстановить свергнутую власть в течение 15 дней, пишет AFP.

С таким заявлением выступил Совет мира и безопасности союза. В совете подчеркнули, что «самым решительным образом осуждают» свержение избранного правительства Нигера и выражают глубокую обеспокоенность по поводу «тревожного возрождения» военных переворотов в Африке.

При этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) «проведет встречу на высшем уровне, вероятно, в воскресенье», на которой «может быть принято решение о возможных санкциях» в отношении мятежников.

Военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. С таким заявлением выступил по государственному телевидению официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

Франция ищет возможности для военного вмешательства в дела Нигера, приводит его слова новостной портал Lesahel. Абдраман утверждал, что в его распоряжении находится документ, изданный от имени бывшего министра иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду, который "уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу [в столице Ниамее], чтобы освободить находящегося там президента Базума".

Проверить подлинность документа из независимых источников пока не удалось. Масуду, который во время переворота находился за пределами Нигера, объявил себя временно исполняющим обязанности премьер-министра Нигера.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, сообщало агентство Аssociated Press.

Мятеж в Нигере угрожает подорвать стратегию США по борьбе с исламистскими боевиками по мере того, как они расширяются по всей Западной Африке, и потенциально дать России стратегическое преимущество расширить свое влияние в регионе. О провале политики Вашингтона и возможности для Москвы сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, в Вашингтоне беспокоятся о том, что лидеры мятежа рискуют уступить больше позиций боевикам после раскола с США и могут вместо этого обратиться к России, чтобы помочь им дать отпор. При этом высокопоставленный сотрудник разведки США предположил, что военные Нигера, возможно, все еще хотят тесного сотрудничества с Западом.

Отмечается, что госсекретарь Энтони Блинкен посетил Нигер в марте 2023 года, чтобы объявить о гуманитарной помощи в 150 миллионов долларов, что американские дипломаты назвали «попыткой продемонстрировать преимущества выбора в пользу США». По мнению аналитиков, разрыв с Западом после переворота может дать Москве шанс вмешаться.