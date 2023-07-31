Путин подписал закон о задержании до 30 суток при военном положении
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет задерживать подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении на срок до 30 суток в условиях военного положения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и устанавливает, что при военном положении задержание подозреваемого возможно на срок до 30 суток. Ранее задерживать россиян до судебного решения об избрании меры пресечения было возможно не более чем на двое суток.
Lenta.ru: главные новости