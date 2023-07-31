Путин подписал закон о задержании до 30 суток при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет задерживать подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении на срок до 30 суток в условиях военного положения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и устанавливает, что при военном положении задержание подозреваемого возможно на срок до 30 суток. Ранее задерживать россиян до судебного решения об избрании меры пресечения было возможно не более чем на двое суток.