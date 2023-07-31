Путин назвал базу для решения стоящих перед Россией задач
Президент Владимир Путин заявил о том, что для решения задач, стоящих перед Россией, необходима сильная экономика, именно она является основой всего. Его слова приводятся в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.
«И в вопросах социального характера, экономического развития, экономика – база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной», - пояснил глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Он также выразил надежду на то в диалоге с правительством, «как это было и до сих пор», будут всегда «найдены развязки, приемлемые решения», которые пойдут на благо развития страны.
Ранее глава государства назвал зависимость от зарубежных технологий несущей угрозу национальной безопасности России и способом привести к ослаблению или утрате суверенитета государства.
По словам Владимира Путина, многие страны пытались «посадить» Россию на зарубежные платформы и стандарты, но «в какой-то момент перед ней плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто»» и страна сделала выводы. При этом он признал, что созависимость неизбежна, но «между общими словами об открытости и собственной рубашке, которая ближе к телу, разница есть».