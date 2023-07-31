Путин назвал базу для решения стоящих перед Россией задач

Президент Владимир Путин заявил о том, что для решения задач, стоящих перед Россией, необходима сильная экономика, именно она является основой всего. Его слова приводятся в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

«И в вопросах социального характера, экономического развития, экономика – база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной», - пояснил глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он также выразил надежду на то в диалоге с правительством, «как это было и до сих пор», будут всегда «найдены развязки, приемлемые решения», которые пойдут на благо развития страны.

Ранее глава государства назвал зависимость от зарубежных технологий несущей угрозу национальной безопасности России и способом привести к ослаблению или утрате суверенитета государства.