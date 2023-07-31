Патрушев: атаки на Крымский мост доказывают, что США являются спонсорами терроризма

Атаки на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники фактически являются спонсорами терроризма.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма», — заявил Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что такие действия Запада подчёркивают важность обеспечения безопасности россиян.