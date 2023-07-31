Патрушев: Киев благодаря помощи англосаксов ощущает вседозволенность

"Англосаксы, преследуя цель добиться стратегического поражения России, с началом специальной военной операции на Украине значительно увеличили военную помощь неонацистскому киевскому режиму, который благодаря такой поддержке ощущает полную вседозволенность и безнаказанность", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.



"Население Украины в борьбе с нашей страной используется в качестве расходного материала", - констатировал он.