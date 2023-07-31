Патрушев: киевский режим использует раненых как доноров органов

Есть информация о том, что киевский режим использует раненых солдат как доноров органов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Украинцев не только бросают на так называемые «мясные штурмы»... но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев акцентировал внимание на том, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий изъятие органов без согласия.

Закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека вступил в силу на Украине 24 июня 2018 года.