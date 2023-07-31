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Патрушев: киевский режим использует раненых как доноров органов

Есть информация о том, что киевский режим использует раненых солдат как доноров органов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев: киевский режим использует раненых как доноров органов
© РИА Новости

«Украинцев не только бросают на так называемые «мясные штурмы»... но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев акцентировал внимание на том, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий изъятие органов без согласия.

Закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека вступил в силу на Украине 24 июня 2018 года.

Он был официально введён в действие 1 января 2019 года, однако часть его норм было невозможно реализовать, так как не была создана информационная система трансплантации.

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