Путин подписал закон о незаконном пересечении границы РФ группой лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении наказания за незаконное пересечение границы РФ группой лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок заключения за преступление уменьшается с шести до пяти лет. До этого за такое нарушение было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, в котором установлены сроки, когда осужденные за преступления экс-адвокаты могут вновь претендовать на получение статуса.

Теперь запрет на ведение профессиональной деятельности для защитников будет действовать до момента погашения или снятия судимости за совершенные ими преступления. Срок, в течение которого действует запрет, теперь составит не менее пяти лет с момента принятия решения о прекращении статуса адвоката.

Бессрочный запрет на ведение профессиональной деятельности исключен и для случаев, когда действие статуса защитника прекратили из-за нарушений этических норм, адвокатской тайны или несоблюдения других требований.