В Кремле прокомментировали гарантии безопасности Украины и США

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках брифинга ответил на вопрос журналистов том, будут ли в Кремле следить за переговорами Соединенных Штатах и Украины по гарантиям безопасности.

«Следить будут. На саммите НАТО говорили, что гарантии безопасности будут предоставляться на двусторонней основе. Это противоречит важнейшему принципу в международном праве и будет лишь вести к дальнейшему ухудшению ситуации на европейском континенте», — заявил Песков.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что лидеры стран «Большой семерки» G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. До этого страны «Большой семерки» согласовали совместные рамки предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине. В совместной декларации «семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в альянс там считают потенциально опасными.