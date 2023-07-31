В Кремле прокомментировали поездку Шойгу в КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не может дать оценку итогам поездки главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с участием журналистов.

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По словам Пескова, сейчас нет возможности точно оценить результаты поездки Шойгу в Пхеньян. Он отметил, что Шойгу уже доложил российскому главе государства Владимиру Путину о своей поездке в КНДР.

«Конечно же, министр уже доклады сделал. О важных таких визитах главе докладывается незамедлительно», — пояснил Песков.

Вечером 25 июля глава МО РФ Шойгу прибыл в КНДР. Зарубежные аналитики полагали, что основная цель визита – переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

Также стало известно, что российская военная делегация с Шойгу посетила дом-музей, где родился Ким Ир Сен.