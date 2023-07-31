Кремль высказался о ситуации в Нигере

Москва выступает за восстановление законности в Нигере. Так о ситуации в африканской стране высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Москва желает, чтобы Нигер «вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мятежникам, удерживающим президента Нигера Мохамеда Базума, с призывом освободить его. Гутерриш отметил, что ООН осуждает нападение на демократически избранное правительство.