Стала известна дата переговоров Путина и Эрдогана

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана планируется в среду, 2 августа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , передает ТАСС .

Представитель Кремля также ответил на вопрос о дате ожидающегося визита главы российского государства в Турцию.

«Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент [России Владимир] Путин, ничего не поменялось», — указал Песков, имея ввиду, что точной даты визита пока нет.

Ранее Путин отказался от беседы с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки, несмотря на настоятельные просьбы последнего. Отмечается, что пока Кремль отказывается от любых переговоров по этой теме на уровне руководителей государств, турецкие официальные лица продолжают настаивать на проведении диалога по другим каналам.