Контрнаступление Украины идет совершенно не так, как оно задумывалось, Киев так и не смог добиться успехов и оказался в трудной ситуации. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве», - заметил он.

Официальный представитель Кремля также обратил внимание на то, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО для поддержки наступления Вооруженных сил Украины, «фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно», что вызывает дискомфорт на Западе, цитируют пресс-секретаря РИА Новости.

А попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов являются актом отчаяния, констатировал Дмитрий Песков.

«Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач, конечно, киевский режим - он прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться», - заверил он.

Напомним, что о контрнаступлении на Украине начали говорить еще в ноябре 2022 года. Первоначально активные боевые действия были запланированы на февраль 2023 года, затем наступление перенесли на март, далее - на май. В итоге, оно началось только 4 июня.