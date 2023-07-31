В Кремле рассказали о возможности повышения уровня террористической опасности в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не намерены в ближайшее время повышать уровень террористической опасности в Москве и Московской области. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

В воскресенье, 30 июля, украинские беспилотные летательные аппараты совершили атаку в Москве.

По словам пресс-секретаря главы государства, данный инцидент является очередным подтверждением сущности «киевского режима».

Так, Песков назвал эти атаки БПЛА на столицу «актом отчаяния» Украины.

Как заметил Песков, у властей не стоит в повестке дня вопрос, касающийся вероятного повышения уровня терропасности в Москве и Подмосковье.

До этого столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что украинские беспилотники атаковали город, пострадавших не было.

Кроме того, полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья были временно запрещены.