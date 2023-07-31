В Кремле оценили переговоры Эр-Рияда по Украине без участия России

Россия будет следить за встречей стран по мирному урегулированию на Украине , которую, по данным The Wall Street Journal, хотят провести власти Саудовской Аравии . Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , цитату приводит РИА Новости .

«Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь», — подчеркнули в Кремле.

При этом российский источник РИА Новости ранее говорил, что Москва не примет переговоры Эр-Рияда, поскольку урегулирование на Украине невозможно без участия России. По данным WSJ, переговоры должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа.